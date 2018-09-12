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Прокуратура проводит проверку в связи с заболеванием школьниц гимназии № 5 в Екатеринбурге
12 сентябрь 2018 (16:37)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. Прокуратура организовала проверку в связи с поступившей информацией об обращении за медицинской помощью 4 учениц МБОУ Гимназия № 5 Екатеринбурга, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По предварительной информации, 4 ученицы 8 класса обратились за медицинской помощью. На данный момент в качестве причины ухудшения здоровья рассматривается инфекционное заболевание. Точный диагноз будет установлен после получения результатов обследований. Предположительно речь идет об энтеровирусе.
К проведению проверки привлечены специалисты Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, которыми проводится эпидемиологическое расследование. Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы воды, а также проводится проверка на пищеблоке школы.
Вместе с тем директором гимназии принято решение о приостановке образовательного процесса и переводе детей на дистанционную форму обучения.
Проведение проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры г. Екатеринбурга.
По предварительной информации, 4 ученицы 8 класса обратились за медицинской помощью. На данный момент в качестве причины ухудшения здоровья рассматривается инфекционное заболевание. Точный диагноз будет установлен после получения результатов обследований. Предположительно речь идет об энтеровирусе.
К проведению проверки привлечены специалисты Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, которыми проводится эпидемиологическое расследование. Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы воды, а также проводится проверка на пищеблоке школы.
Вместе с тем директором гимназии принято решение о приостановке образовательного процесса и переводе детей на дистанционную форму обучения.
Проведение проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры г. Екатеринбурга.
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