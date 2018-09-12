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Минсельхоз предлагает ограничить закупки импортных вин для государственных и муниципальных нужд
12 сентябрь 2018 (14:24)
УрБК, Москва, 12.09.2018. Минсельхоз РФ предлагает ограничить закупки импортных вин для государственных и муниципальных нужд.
«Проектом постановления предлагается дополнить перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, винами, винами игристыми, винами ликерными, винами фруктовыми (плодовыми), — говорится в уведомлении.
«Данные виды винодельческой продукции производятся на территории Российской Федерации, а также на территории Евразийского экономического союза в достаточных объемах», — добавляет министерство. Текст документа пока не опубликован. Планируемый срок вступления проекта постановления в силу — январь 2019 года.
Напомним, что в конце августа 2016 года правительство РФ приняло постановление, ограничивающее госзакупки ряда импортных продуктов. В частности, ограничения действуют в отношении рыбной продукции, икры, соли и сахара, говядины и телятины, свинины, масла, сыров.
Госзакупки импортных продуктов ограничиваются по следующему принципу: если в ходе закупки было подано не менее двух удовлетворяющих требованиям заявок на поставку продуктов, страной происхождения которых является государство Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то заявка с импортной продукцией отклоняется.
«Проектом постановления предлагается дополнить перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, винами, винами игристыми, винами ликерными, винами фруктовыми (плодовыми), — говорится в уведомлении.
«Данные виды винодельческой продукции производятся на территории Российской Федерации, а также на территории Евразийского экономического союза в достаточных объемах», — добавляет министерство. Текст документа пока не опубликован. Планируемый срок вступления проекта постановления в силу — январь 2019 года.
Напомним, что в конце августа 2016 года правительство РФ приняло постановление, ограничивающее госзакупки ряда импортных продуктов. В частности, ограничения действуют в отношении рыбной продукции, икры, соли и сахара, говядины и телятины, свинины, масла, сыров.
Госзакупки импортных продуктов ограничиваются по следующему принципу: если в ходе закупки было подано не менее двух удовлетворяющих требованиям заявок на поставку продуктов, страной происхождения которых является государство Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то заявка с импортной продукцией отклоняется.
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