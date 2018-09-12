Новости дня

ГИБДД признала ситуацию с нанесением дорожной разметки в Екатеринбурге худшей в регионе

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. ГИБДД Свердловской области по результатам проведенного в регионе обследования сделала вывод, что хуже всего соблюдаются стандарты по нанесению дорожной разметки в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудники ГИБДД выдали 115 предписаний в адрес администрации Екатеринбурга, при повторном обследовании часть недостатков была не устранена, в связи с чем были составлены два протокола по статье 19.5 КоАП РФ за невыполнение предписания и 11 протоколов за нарушения в содержании дорог (отсутствие разметки) по статье 12.34 КоАП РФ.



Также недостаточное внимание со стороны обслуживающих организаций за состоянием улично-дорожной сети и нанесенной размести наблюдается в Ревде, Первоуральске, Реже.



«Отметим, что в настоящий момент имеется тенденция роста количества аварий на участках дорог, где не нанесена или плохо различима дорожная разметка, каждое четвертое ДТП совершено в таких неудовлетворительных дорожных условиях. Не уделяется должного внимания и качественному нанесению разметки на пешеходных переходах. Так, 47 наездов на пешеходов зарегистрировано на пешеходных переходах без разметки, в таких ДТП погибли 5 человек, 46 ранены. Половина таких происшествий зарегистрированы в Екатеринбурге, где в 22 ДТП получили травмы 20 пешеходов, двое — погибли», — рассказали в пресс-службе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: