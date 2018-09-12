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Более 40% доходов бюджета Свердловской области обеспечено за счет поступлений налога на прибыль организаций

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2018. За январь-август 2018 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 236,1 млрд руб., что на 15,5% или на 31,6 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Поступления в федеральный бюджет составили 73 млрд руб., что больше поступлений 8 месяцев 2017 года на 17,4% или на 10,8 млрд руб. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (75,5%).



В областной бюджет мобилизовано 136,8 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 15,4% или на 18,2 млрд руб. больше поступлений января-августа 2017 года.



Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (41,9%), налога на доходы физических лиц (31,9%).



За январь-август 2018 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, поступило 57,3 млрд руб., что на 19,6% или на 9,4 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года.



По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 43,6 млрд руб., что на 13,8% или на 5,3 млрд руб. больше поступлений 8 месяцев 2017 года.

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