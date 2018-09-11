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В НАО «Уральская картографическая фабрика» была выявлена задолженность по зарплате на 5 млн рублей
11 сентябрь 2018 (15:17)
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. В НАО «Уральская картографическая фабрика» в Екатеринбурге была обнаружена задолженность по зарплате перед работниками.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, предприятие не работало с начала 2016 года, поскольку было признано Арбитражным судом Свердловской области банкротом.
С января 2016 года зарплату не получали 55 работников фабрики. Общая сумма задолженности составила 5 млн руб.
После прокурорской проверки, в ходе которой были выявлены долги перед сотрудниками, в отношении бывших руководителей фабрики и юридического лица были возбуждены административные дела по частям 1 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы и иных выплат, совершенная руководителем предприятия из корыстной и иной личной заинтересованности».
К настоящему времени задолженность по зарплате погашена на сумму 4,1 млн руб. Из оставшейся суммы: 300 тыс. руб. — долг по зарплате перед 14 работниками, 700 тыс. руб. — задолженность перед бывшим руководителем предприятия, в отношении которого в настоящее время решается вопрос о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам предприятия.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, предприятие не работало с начала 2016 года, поскольку было признано Арбитражным судом Свердловской области банкротом.
С января 2016 года зарплату не получали 55 работников фабрики. Общая сумма задолженности составила 5 млн руб.
После прокурорской проверки, в ходе которой были выявлены долги перед сотрудниками, в отношении бывших руководителей фабрики и юридического лица были возбуждены административные дела по частям 1 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы и иных выплат, совершенная руководителем предприятия из корыстной и иной личной заинтересованности».
К настоящему времени задолженность по зарплате погашена на сумму 4,1 млн руб. Из оставшейся суммы: 300 тыс. руб. — долг по зарплате перед 14 работниками, 700 тыс. руб. — задолженность перед бывшим руководителем предприятия, в отношении которого в настоящее время решается вопрос о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам предприятия.
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