Новости дня

В НАО «Уральская картографическая фабрика» была выявлена задолженность по зарплате на 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. В НАО «Уральская картографическая фабрика» в Екатеринбурге была обнаружена задолженность по зарплате перед работниками.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, предприятие не работало с начала 2016 года, поскольку было признано Арбитражным судом Свердловской области банкротом.



С января 2016 года зарплату не получали 55 работников фабрики. Общая сумма задолженности составила 5 млн руб.



После прокурорской проверки, в ходе которой были выявлены долги перед сотрудниками, в отношении бывших руководителей фабрики и юридического лица были возбуждены административные дела по частям 1 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы и иных выплат, совершенная руководителем предприятия из корыстной и иной личной заинтересованности».



К настоящему времени задолженность по зарплате погашена на сумму 4,1 млн руб. Из оставшейся суммы: 300 тыс. руб. — долг по зарплате перед 14 работниками, 700 тыс. руб. — задолженность перед бывшим руководителем предприятия, в отношении которого в настоящее время решается вопрос о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам предприятия.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: