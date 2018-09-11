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В Свердловской области 11-12 сентября ожидаются заморозки

11 сентябрь 2018 (13:46)

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. В Свердловской области 11 и 12 сентября 2018 года ожидаются заморозки.

Температура в воздухе и на поверхности почвы ночью и утром опустится до минус 4 градусов по Цельсию.

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