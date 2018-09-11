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Губернатор Южного Урала Борис Дубровский поставил задачу ускорить рекультивацию свалки в Челябинске

УрБК, Челябинск, 11.09.2018. Губернатор Южного Урала Борис Дубровский поставил задачу ускорить рекультивацию свалки в Челябинске. Об этом сообщает управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области.



«Закрытие свалки — это историческое событие. Впервые решение о закрытии челябинской свалки было принято еще при Советском Союзе, в 1989 году. Затем предпринималось несколько тщетных попыток его воплотить, что, по сути, было невозможно без создания альтернативного места хранения и утилизации мусора. Вступив в должность губернатора, я обозначил ликвидацию челябинской свалки как один из приоритетов, таким объектам не место в современных городах-миллионниках. 60 тыс. т вредных веществ в год генерирует свалка, этот показатель из года в год возрастал. Закрытие и последующая рекультивация свалки благополучно скажется на состоянии атмосферного воздуха в Челябинске и положительно отразится на его экологии», — подчеркнул Борис Дубровский.



Сейчас коммунальные отходы из Челябинска будут вывозить на лицензированные полигоны в Полетаево и Урефты. Эта мера — временная, в дальнейшем транспортировка мусора будет вестись на полигон в Чишме, к строительству которого приступят в ближайшее время. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил с законодательной инициативой, которая позволит сохранить тариф на вывоз мусора для населения на прежнем уровне, он не увеличится до конца года.



Другая задача, поставленная главой региона, — это ускорение процесса рекультивации челябинской городской свалки, что является важным в свете проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. После закрытия свалки состоится выбор подрядчика, который займется ее рекультивацией. Первый этап запланирован на март 2019 года.



Напомним, что в рамках улучшения экологической ситуации Челябинская область вошла в приоритетный проект «Чистая страна» с проектом по закрытию и рекультивации Челябинской городской свалки.

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