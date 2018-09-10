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Из-за вырубки лесов на сумму в 21 млн рублей в Екатеринбурге двумя застройщиками возбуждено уголовное дело
10 сентябрь 2018 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере» в связи с уничтожением леса в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Участок незаконной вырубки был обнаружен в районе 11 км ЕКАД. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что на территории площадью 13 га спилили 1 тыс. 605 сосен и 374 березы. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 21 млн руб.
«При проведении проверочных мероприятий установлено, что рубка деревьев осуществлена арендаторами земельного участка — ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» и ДПК «Созвездие премиум» — без получения разрешающих документов в ТУ Росимущества в Свердловской области и администрации Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Отметим, что ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» — несостоявшийся застройщик микрорайона «Истокский», ДПК «Созвездие премиум» является застройщиком одноименного коттеджного поселка.
Участок незаконной вырубки был обнаружен в районе 11 км ЕКАД. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что на территории площадью 13 га спилили 1 тыс. 605 сосен и 374 березы. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 21 млн руб.
«При проведении проверочных мероприятий установлено, что рубка деревьев осуществлена арендаторами земельного участка — ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» и ДПК «Созвездие премиум» — без получения разрешающих документов в ТУ Росимущества в Свердловской области и администрации Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Отметим, что ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» — несостоявшийся застройщик микрорайона «Истокский», ДПК «Созвездие премиум» является застройщиком одноименного коттеджного поселка.
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