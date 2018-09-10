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Свердловское Заксобрание досрочно начнет работу из-за пенсионной реформы

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. Заксобрание Свердловской области проведет 25 сентября внеочередное заседание из-за необходимости принятия ряда законопроектов, связанных с поправками к пенсионной реформе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.



«Президент Российской Федерации В. В. Путин дал поручение по сохранению регионального пакета льгот для граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе. Рабочая группа, созданная по поручению губернатора Свердловской области, разработала два законопроекта. Сегодня совет Законодательного собрания определил дату проведения внеочередного заседания 25 сентября 2018 года, на котором эти законопроекты будут рассмотрены», — пояснила председатель областного Заксобрания.



Также будет рассмотрен еще один законопроект, предлагающий сохранить льготы по освобождению от уплаты транспортного налога за один зарегистрированный легковой автомобиль мощностью от 100 до 150 лошадиных сил или грузовой автомобиль мощностью двигателя до 150 лошадиных сил либо мотоцикл или мотороллер мощностью двигателя до 36 лошадиных сил.

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