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Губернатор Челябинской области поздравил финансистов с профессиональным праздником
7 сентябрь 2018 (12:47)
УрБК, Челябинск, 07.09.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил финансистов с профессиональным праздником.
«Уважаемые работники и ветераны финансовой сферы! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Южноуральские финансисты всегда отличались ответственным, государственным подходом к делу. Во многом вашими усилиями создается благоприятный инвестиционный климат и качественная деловая среда, развиваются, финансово подпитываясь, все важнейшие сферы жизни, а Челябинская область прочно удерживает репутацию региона с устойчивой финансовой системой. Уверен в вашем высоком профессионализме, настойчивости, скрупулезности и нацеленности на общий успех», — цитирует текст поздравления Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области.
«Уважаемые работники и ветераны финансовой сферы! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Южноуральские финансисты всегда отличались ответственным, государственным подходом к делу. Во многом вашими усилиями создается благоприятный инвестиционный климат и качественная деловая среда, развиваются, финансово подпитываясь, все важнейшие сферы жизни, а Челябинская область прочно удерживает репутацию региона с устойчивой финансовой системой. Уверен в вашем высоком профессионализме, настойчивости, скрупулезности и нацеленности на общий успех», — цитирует текст поздравления Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области.
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