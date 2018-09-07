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Губернатор Челябинской области поздравил финансистов с профессиональным праздником

УрБК, Челябинск, 07.09.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил финансистов с профессиональным праздником.



«Уважаемые работники и ветераны финансовой сферы! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Южноуральские финансисты всегда отличались ответственным, государственным подходом к делу. Во многом вашими усилиями создается благоприятный инвестиционный климат и качественная деловая среда, развиваются, финансово подпитываясь, все важнейшие сферы жизни, а Челябинская область прочно удерживает репутацию региона с устойчивой финансовой системой. Уверен в вашем высоком профессионализме, настойчивости, скрупулезности и нацеленности на общий успех», — цитирует текст поздравления Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области.

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