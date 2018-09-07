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В Екатеринбурге из-за смены программного обеспечения частично ограничат обслуживание клиентов на Главпочтамте

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. В Екатеринбурге 11 сентября 2018 частично ограничат обслуживание клиентов на Главпочтамте.



Как сообщает пресс-служба макрорегиона Урал ФГУП «Почта России», в центральном почтовом отделении будет установлено современное оборудование и обновлено программное обеспечение.



«В связи с полным обновлением программного обеспечения 11 сентября клиенты центрального отделения почтовой связи Екатеринбурга 620000 (по адресу пр. Ленина, 39, здание Главпочтамта) будут обслуживаться в ближайших отделениях: 620075 (Ленина, 50А), 620028 (Верх-Исетский бульвар, 25), 620027 (Мельковская, 2б), 620062 (Тимирязева, 13). Узнать время работы почтовых отделений можно на сайте pochta.ru. Доставка письменной корреспонденции, подписных изданий, пенсии и иных социальных выплат будет проходить в обычном порядке. По любым вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обращаться по телефону «горячей линии» 3714504, 3716822», — говорится в сообщении.



В пресс-службе отмечают, что установка нового программного обеспечения позволит применять современные технологии и значительно ускорить обслуживание клиентов и процессы обработки почты. В результате модернизации клиенты главпочтамта Екатеринбурга, в частности, смогут пользоваться сервисом простой электронной подписи и получать посылки с помощью смс.

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