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В полицию Екатеринбурга переданы материалы о невыплате зарплаты на предприятии «Нефтемаш»

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2018. В отдел полиции № 5 УМВД Екатеринбурга переданы материалы о невыплате зарплаты в ООО «Нефтемаш». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В августе 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал организацию банкротом и в отношении предприятия открыл конкурсное производство.



«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в организации ООО «Нефтемаш» с августа по декабрь 2017 года перед 394 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере свыше 39,8 млн руб.», — говорится в сообщении.



Конкурсному управляющему ООО «Нефтемаш» по итогам проверки объявлено предостережение. К настоящему времени перед работниками предприятия погашена задолженность на сумму более 6,5 млн руб.

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