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В бюджете на 2019-2021 годы учли увеличение пенсионного возраста

УрБК, Москва, 06.09.2018. Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам на 2019-2021 годы учла увеличение пенсионного возраста в бюджете. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», которому стали доступны материалы заседания комиссии.



Судя по документам, пенсионная реформа не приносит бюджету никаких финансовых выгод.



Трансферт Пенсионному фонду в 2019 году составит 3,4 трлн руб., в 2021 году — 3,35 трлн руб. Федеральное спонсирование пенсионного страхования с 2019 по 2021 год снижается с 1,1 трлн руб. до 0,9 трлн руб.

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