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Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в РФ в I квартале 2019 года в диапазоне 4,5-5%
6 сентябрь 2018 (13:05)
УрБК, Москва, 06.09.2018. Инфляция в России в I квартале 2019 года может составить 4,5-5% в годовом выражении. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина.
«Здесь я абсолютно согласен (с Банком России — прим. ред.). Наш прогноз, мы об этом уже давно говорили, что в I квартале (инфляция) достигнет максимального значения — оно будет выше 4,5%, 4,5-5% — в этом диапазоне пока сейчас ожидаем», — сообщил он в кулуарах Московского финансового форума.
«Понятно, что это связано с прямым эффектом от повышения НДС с 1 января, мы оцениваем вклад этого фактора примерно в 0,3%», — отметил Орешкин.
«То, что мы видим сейчас, что при довольно серьезном и значимом ослаблении рубля в последние несколько месяцев базовая инфляция в сезонно очищенном годовом выражении находится в последние месяцы ниже 4%. То есть здесь, несмотря на дополнительный вклад курсовой динамики в инфляционную динамику, она остается полностью в рамках таргета», — добавил министр.
«Здесь я абсолютно согласен (с Банком России — прим. ред.). Наш прогноз, мы об этом уже давно говорили, что в I квартале (инфляция) достигнет максимального значения — оно будет выше 4,5%, 4,5-5% — в этом диапазоне пока сейчас ожидаем», — сообщил он в кулуарах Московского финансового форума.
«Понятно, что это связано с прямым эффектом от повышения НДС с 1 января, мы оцениваем вклад этого фактора примерно в 0,3%», — отметил Орешкин.
«То, что мы видим сейчас, что при довольно серьезном и значимом ослаблении рубля в последние несколько месяцев базовая инфляция в сезонно очищенном годовом выражении находится в последние месяцы ниже 4%. То есть здесь, несмотря на дополнительный вклад курсовой динамики в инфляционную динамику, она остается полностью в рамках таргета», — добавил министр.
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