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Аукцион Минфина по размещению ОФЗ на 15 млрд рублей не состоялся из-за волатильности на рынке

УрБК, Москва, 05.09.2018. Аукцион Министерства финансов России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 млрд руб., запланированный на среду, не состоялся из-за возросшей волатильности на рынке, сообщает Минфин.



«Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26223 5 сентября 2018 года признан несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке», — говорится в сообщении.



На предыдущем аукционе, состоявшемся 29 августа, Минфин РФ разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 13,219 млрд руб. из предложенных 15 млрд.

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