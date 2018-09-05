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На российско-казахстанском участке границы выявлено 123 тонны овощей и фруктов высокого фитосанитарного риска

УрБК, Челябинск, 05.09.2018. В начале сентября на российско-казахстанском участке границы сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили шесть нарушений при ввозе в Российскую Федерацию из Республики Казахстан продукции высокого фитосанитарного риска. Подкарантинная продукция в количестве 123 тонны следовала в Екатеринбург, Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) и Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В составе продукции были виноград, арбузы, дыни, нектарины, айва, гранат, персик, чеснок, перец. На них были предъявлены недействительные фитосанитарные сертификаты Казахстана.



За нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции на таможенную территорию Евразийского ЭС перевозчикам вынесены постановления о наложении административных штрафов по статье 10.2 КоАП РФ. Транспортные средства под контролем инспекторов Россельхознадзора возвращены на территорию Республики Казахстан.

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