Новости дня

Группа ЧТПЗ открывает автоклуб для студентов

УрБК, Челябинск, 05.09.2018. Группа ЧТПЗ открывает для студентов образовательной программы «Будущее Белой металлургии» автоклуб. Заниматься в нем будут более ста ребят, обучающихся техническому обслуживанию и авторемонтному делу. Инвестиции в проект составили 15,5 млн руб, сообщает пресс-служба компании.



Учебный комплекс площадью 756 кв. м. состоит из зала для практических занятий и класса теории. Новая площадка оснащена по последнему слову техники: студенты смогут осваивать здесь шиномонтаж, жестяно-сварочные работы, слесарный и кузовной ремонты, изготовление деталей на токарном станке, автоэлектрику, а также вождение на мультимедийных тренажерах. Автоклуб оформлен в молодежном авангардном техно-стиле с широким использованием граффити.



«Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в этом году впервые вошла в нашу корпоративную образовательную программу и сразу оказалась одной из самых востребованных: конкурс на нее составил почти три человека на место. Благодаря новому автоклубу студенты будут осваивать профессию, не отступая от дуальной системы образования, большую часть которой займет обучение практическим навыкам», — подчеркнула руководитель департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ Диана Матвеева.



Помимо занятий для студентов в автоклубе планируют проведение профориентационных мероприятий для школьников. Профессия автомеханика занимает первое место в топ-50 востребованных специальностей, которые требуют среднего профессионального образования (согласно перечню Министерства труда и социальной защиты РФ).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: