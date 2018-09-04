Новости дня

В Екатеринбурге уничтожили 121 кг потенциально небезопасного мяса

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области изъяли и уничтожили 121 кг мяса с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ, сообщает пресс-служба ведомства.



3 сентября 2018 года на овощебазе Екатеринбурга при проведении рейдового мероприятия сотрудниками УФСБ России по Свердловской области совместно со специалистами Россельхознадзора по Свердловской области выявлена несанкционированная торговля и хранение мяса и мясной продукции.



Владелец продукции осуществлял хранение мяса с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ, а именно: нарушен температурный режим хранения, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Идентификацию мяса провести не представлялось возможным, так как не было ветеринарных клейм.



Всего изъято из оборота 121 кг баранины, говядины и мясных полуфабрикатов. Небезопасная животноводческая продукция была сожжена на специализированном предприятии.



Владелец продукции привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: