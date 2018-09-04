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В Екатеринбурге уничтожили 121 кг потенциально небезопасного мяса
4 сентябрь 2018 (15:26)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области изъяли и уничтожили 121 кг мяса с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
3 сентября 2018 года на овощебазе Екатеринбурга при проведении рейдового мероприятия сотрудниками УФСБ России по Свердловской области совместно со специалистами Россельхознадзора по Свердловской области выявлена несанкционированная торговля и хранение мяса и мясной продукции.
Владелец продукции осуществлял хранение мяса с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ, а именно: нарушен температурный режим хранения, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Идентификацию мяса провести не представлялось возможным, так как не было ветеринарных клейм.
Всего изъято из оборота 121 кг баранины, говядины и мясных полуфабрикатов. Небезопасная животноводческая продукция была сожжена на специализированном предприятии.
Владелец продукции привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.
3 сентября 2018 года на овощебазе Екатеринбурга при проведении рейдового мероприятия сотрудниками УФСБ России по Свердловской области совместно со специалистами Россельхознадзора по Свердловской области выявлена несанкционированная торговля и хранение мяса и мясной продукции.
Владелец продукции осуществлял хранение мяса с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ, а именно: нарушен температурный режим хранения, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Идентификацию мяса провести не представлялось возможным, так как не было ветеринарных клейм.
Всего изъято из оборота 121 кг баранины, говядины и мясных полуфабрикатов. Небезопасная животноводческая продукция была сожжена на специализированном предприятии.
Владелец продукции привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.
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