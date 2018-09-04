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В Екатеринбурге на улице Татищева горели Volkswagen и Hummer
4 сентябрь 2018 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. В Екатеринбурге сегодня ночью на улице Татищева горели два автомобиля иностранного производства.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 02.54 по местному времени.
На площади 4 кв. м. сгорел автомобиль Volkswagen Touareg и поврежден кузов автомобиля Hummer. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут. О причинах возгорания не сообщается.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 02.54 по местному времени.
На площади 4 кв. м. сгорел автомобиль Volkswagen Touareg и поврежден кузов автомобиля Hummer. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут. О причинах возгорания не сообщается.
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