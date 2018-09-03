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Замглавы свердловского минприроды Сергей Пономарев возглавил ЕМУП «Спецавтобаза»

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Заместитель главы министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Сергей Пономарев официально перешел на должность главы екатеринбургского МУП «Спецавтобаза», сообщает официальный портал города.



Предыдущий руководитель муниципального предприятия Нафик Фамиев с 31 августа 2018 года покинул свою должность по состоянию здоровья.



До работы в свердловском минприроды С. Пономарев до 2017 года занимал должность главы министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.

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