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В Свердловской области на I курс программы «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ зачислены 400 студентов

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. В новом учебном году на I курс программы «Будущее Белой металлургии» на Среднем Урале поступили 400 выпускников школ. Это рекордное количество студентов-первокурсников за всю историю реализации образовательного проекта, сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Восьмой набор студентов программы «Будущее Белой металлургии» проводился по семи специальностям и двум профессиям в двух учебных заведениях Первоуральска Свердловской области ― Металлургическом колледже и Политехникуме. На 400 мест претендовало 758 абитуриентов. Самая востребованная специальность в этом году ― «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Конкурс на нее составил почти три человека на место. Второй и третьей в рейтинге популярности с минимальным отрывом оказались специальности «Обработка металлов давлением» и «Технология машиностроения». Конкурс на данные специальности превысил два человека на место.



«В 2018 году большинство поступающих на обучение по программе «Будущее Белой металлургии» ― выпускники девятых классов с хорошим средним баллом аттестата. К примеру, у абитуриентов, выбравших специальность «Металловедение и термическая обработка металлов», средний балл превысил «4». Это доказывает осознанность их выбора в пользу среднего профессионального образования, практико-ориентированного обучения и трудоустройства на предприятия Белой металлургии», ― поясняет руководитель Департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ Диана Матвеева.



Напомним, обучение по данной программе основано на немецкой дуальной модели образования: 40% времени занимает теория, 60% — практика на современном высокотехнологичном оборудовании. Будущие металлурги осваивают 3-4 профессии, востребованные на производстве. По решению акционеров Группы ЧТПЗ лучшим студентам выплачивают дополнительные стипендии. Ребятам компенсируются затраты на питание, предоставляется удобная спецодежда.



Будущим металлургам созданы все условия для творческой и спортивной самореализации. Выпускники программы призывного возраста могут пройти обязательную военную службу в подшефной воинской части компании в поселке Горный Щит Свердловской области.



За семь лет реализации программы «Будущее Белой металлургии» обучение прошли 677 выпускников, 70% которых трудоустроены сегодня на предприятиях Группы ЧТПЗ.

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