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В России начал работу институт финансовых омбудсменов

УрБК, Москва, 03.09.2018. 3 сентября в России начинает работу институт уполномоченных по правам потребителей услуг финансовых организаций — финансовых омбудсменов, сообщает «Российская газета».



Финансовый омбудсмен и служба финансовых уполномоченных будет рассматривать в досудебном порядке обращения клиентов финансовых организаций о взыскании сумм до 500 тыс. руб. Обращение к омбудсмену в абсолютном большинстве случаев станет обязательной стадией спора гражданина и финансовой организации перед обращением в суд.



Его можно будет подать в электронном виде, а также через МФЦ, обращение будет бесплатным. До направления обращения омбудсмену потребитель должен отправить претензию непосредственно в финансовую организацию, с которой он ведет спор. Работа службы будет финансироваться взносами Банка России и финансовых организаций.



Вступление закона в силу будет поэтапным. С 3 сентября начнется подготовительный период. С первого июня 2019 года закон станет обязательным для сегмента ОСАГО, с 28 ноября 2019 года — для остальных видов страхования.



С первого января 2020 года он распространится на микрофинансовые организации, а с первого января 2021 года — на банки, кредитные кооперативы, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды.



Добровольно финансовые организации могут присоединиться к системе финансовых уполномоченных уже через 90 дней после вступления закона в силу — с третьего декабря 2018 года (уже есть страховые компании, банки и МФО, которые готовы это сделать). Добровольное досрочное присоединение приветствуется и будет учитываться Банком России при осуществлении надзора.

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