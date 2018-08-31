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На грани МФОла
31 август 2018 (16:34)
Центробанк РФ исключил компанию «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций (МФО). Ранее Агентство по страхованию вкладов подало в арбитраж иск о банкротстве организации. Инвесторы «Домашних денег» стали массово жаловаться на задержку выплат весной 2018 года. Проблемы компании могут быть связаны с падением выданных размеров микрозаймов, которые фиксируют кредитные бюро. Эксперты считают, что МФО — избыточный в настоящее время тип финансовых компаний, чью нишу с легкостью могут заменить региональные банки.
ЦБ РФ исключил компанию «Домашние деньги», основным бенефициаром которого является бизнесмен Евгений Бернштам, из государственного реестра микрофинансовых организаций. В сообщении на сайте регулятора поясняется, что компания неоднократно нарушала требования закона и нормативные акты ЦБ, в частности, федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, а также указания ЦБ об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании. Также МФО не исполнила обязательные предписания регулятора, нарушала установленные экономические нормативы и представила недостоверные данные в отчете, касающиеся привлечения денежных средств физлиц, отметил ЦБ.
МФК «Домашние деньги» — один из старейших участников отрасли, компания вела деятельность с 2007 года. Организация привлекала средства граждан (от 1,5 млн руб.) или компаний, обещая доходность до 23% в рублях и 10% в валюте, а также размещала биржевые облигации. Весной 2018 года инвесторы компании стали массово жаловаться на задержку выплат.
Позже «Домашние деньги» объявили технический дефолт по выпуску биржевых облигаций на 1,25 млрд руб. перед держателями — к выкупу было предъявлено бумаг на 840 млн руб. Физические лица — кредиторы «Домашних денег» — 9 августа 2018 года направили в ЦБ письмо с просьбой оказать компании содействие в ее планах по реструктуризации долга на 1,7 млрд руб. На прошлой неделе Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий банка «Интеркоммерц», подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом «Домашние деньги».
Независимый финансовый аналитик Константин Селянин отмечает, что ненадлежащая отчетность является самым распространенным нарушением МФО. По его словам, проще законодательно запретить все микрофинансовые компании, чем разбираться с каждой по отдельности.
«Самым распространенным нарушением всех микрофинансовых организаций до сих пор является отсутствие какой-либо отчетности и даже учета. Кроме того, никаких требований, к сожалению, наше законодательство, как к серьезным финансовым организациям, не предъявляет. Если вы открываете банк, то должны иметь уставной капитал не менее 800 млн руб., должны согласовать кандидатуру управляющего банком и так далее. А в микрофинансовых организациях этого ничего нет, хотя они ведут деятельность, по смыслу аналогичную банкам. Поэтому я бы вообще запретил все микрофинансовые организации, вместо того, чтобы разбираться с каждой. В подавляющем большинстве их работа не выдерживает критики», ― считает аналитик.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), «займы до зарплаты» становятся все менее востребованы у россиян. С начала 2018 года наблюдается падение среднего размера выданных микрокредитов, во II квартале показатель сократился на 22,8% в годовом выражении, до 9,5 тыс. руб. Тенденцию в НБКИ связывают с растущей доступностью получения кредитов в банках.
«Основными причинами снижения среднего размера микрозайма, на наш взгляд, являются конкуренция со стороны банков (прежде всего, в части увеличения выдачи кредитных карт), а также сокращение реальных доходов тех сегментов заемщиков, на которые нацелен бизнес микрофинансовых институтов. Тот факт, что модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков, не означает, что МФО выдают займы всем желающим и на любые суммы. Важно понимать, что микрофинансовые институты очень внимательно следят за ситуацией в розничном кредитовании и весьма эффективно управляют кредитным риском с целью минимизации собственных потерь», ― полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Исчерпала себя не только идея микрофинансовых организаций, но и кредитных потребительских кооперативов граждан, считает Константин Селянин. По его словам, освободившуюся нишу микрокредитования смогут занять региональные банки, которые зачастую не выдерживают конкуренции с федеральными в других сегментах.
«Если брать историю, то это все появилось из касс взаимопомощи в советские времена, которые создавались на предприятиях, где люди хорошо друг друга знали и, соответственно, друг другу давали займы. В этом была некая экономическая логика. А сейчас разве в этих потребительских кооперативах люди хорошо друг друга знают? Эта идея себя полностью исчерпала с появлением банковской системы. МФО, кооперативы, кассы взаимопомощи не нужны, все могут делать банки. Более того, региональные банки, которые, к сожалению, вытесняются из других сегментов по кредитованию, с удовольствием займут эту нишу», ― пояснил К. Селянин.
По состоянию на 30 августа 2018 года государственный реестр МФО Банка России включает 2 тыс. 047 организаций, в том числе 61 микрофинансовую организацию и 1 тыс. 986 микрокредитных (МКК). При этом количество исключенных за 2012-2018 годы организаций уже в 3,3 раза больше числа действующих — 6 тыс. 845. В последние годы Центробанк планомерно наводит порядок в различных финансовых секторах — банковском, залоговом. Возможно, исключение из реестра одной из крупнейших и старейших компаний станет началом зачистки рынка МФО.
В пресс-службе МФК «Домашние деньги» на момент публикации не смогли оперативно прокомментировать ситуацию о дальнейших планах компании.
ЦБ РФ исключил компанию «Домашние деньги», основным бенефициаром которого является бизнесмен Евгений Бернштам, из государственного реестра микрофинансовых организаций. В сообщении на сайте регулятора поясняется, что компания неоднократно нарушала требования закона и нормативные акты ЦБ, в частности, федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, а также указания ЦБ об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании. Также МФО не исполнила обязательные предписания регулятора, нарушала установленные экономические нормативы и представила недостоверные данные в отчете, касающиеся привлечения денежных средств физлиц, отметил ЦБ.
МФК «Домашние деньги» — один из старейших участников отрасли, компания вела деятельность с 2007 года. Организация привлекала средства граждан (от 1,5 млн руб.) или компаний, обещая доходность до 23% в рублях и 10% в валюте, а также размещала биржевые облигации. Весной 2018 года инвесторы компании стали массово жаловаться на задержку выплат.
Позже «Домашние деньги» объявили технический дефолт по выпуску биржевых облигаций на 1,25 млрд руб. перед держателями — к выкупу было предъявлено бумаг на 840 млн руб. Физические лица — кредиторы «Домашних денег» — 9 августа 2018 года направили в ЦБ письмо с просьбой оказать компании содействие в ее планах по реструктуризации долга на 1,7 млрд руб. На прошлой неделе Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий банка «Интеркоммерц», подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом «Домашние деньги».
Независимый финансовый аналитик Константин Селянин отмечает, что ненадлежащая отчетность является самым распространенным нарушением МФО. По его словам, проще законодательно запретить все микрофинансовые компании, чем разбираться с каждой по отдельности.
«Самым распространенным нарушением всех микрофинансовых организаций до сих пор является отсутствие какой-либо отчетности и даже учета. Кроме того, никаких требований, к сожалению, наше законодательство, как к серьезным финансовым организациям, не предъявляет. Если вы открываете банк, то должны иметь уставной капитал не менее 800 млн руб., должны согласовать кандидатуру управляющего банком и так далее. А в микрофинансовых организациях этого ничего нет, хотя они ведут деятельность, по смыслу аналогичную банкам. Поэтому я бы вообще запретил все микрофинансовые организации, вместо того, чтобы разбираться с каждой. В подавляющем большинстве их работа не выдерживает критики», ― считает аналитик.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), «займы до зарплаты» становятся все менее востребованы у россиян. С начала 2018 года наблюдается падение среднего размера выданных микрокредитов, во II квартале показатель сократился на 22,8% в годовом выражении, до 9,5 тыс. руб. Тенденцию в НБКИ связывают с растущей доступностью получения кредитов в банках.
«Основными причинами снижения среднего размера микрозайма, на наш взгляд, являются конкуренция со стороны банков (прежде всего, в части увеличения выдачи кредитных карт), а также сокращение реальных доходов тех сегментов заемщиков, на которые нацелен бизнес микрофинансовых институтов. Тот факт, что модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков, не означает, что МФО выдают займы всем желающим и на любые суммы. Важно понимать, что микрофинансовые институты очень внимательно следят за ситуацией в розничном кредитовании и весьма эффективно управляют кредитным риском с целью минимизации собственных потерь», ― полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Исчерпала себя не только идея микрофинансовых организаций, но и кредитных потребительских кооперативов граждан, считает Константин Селянин. По его словам, освободившуюся нишу микрокредитования смогут занять региональные банки, которые зачастую не выдерживают конкуренции с федеральными в других сегментах.
«Если брать историю, то это все появилось из касс взаимопомощи в советские времена, которые создавались на предприятиях, где люди хорошо друг друга знали и, соответственно, друг другу давали займы. В этом была некая экономическая логика. А сейчас разве в этих потребительских кооперативах люди хорошо друг друга знают? Эта идея себя полностью исчерпала с появлением банковской системы. МФО, кооперативы, кассы взаимопомощи не нужны, все могут делать банки. Более того, региональные банки, которые, к сожалению, вытесняются из других сегментов по кредитованию, с удовольствием займут эту нишу», ― пояснил К. Селянин.
По состоянию на 30 августа 2018 года государственный реестр МФО Банка России включает 2 тыс. 047 организаций, в том числе 61 микрофинансовую организацию и 1 тыс. 986 микрокредитных (МКК). При этом количество исключенных за 2012-2018 годы организаций уже в 3,3 раза больше числа действующих — 6 тыс. 845. В последние годы Центробанк планомерно наводит порядок в различных финансовых секторах — банковском, залоговом. Возможно, исключение из реестра одной из крупнейших и старейших компаний станет началом зачистки рынка МФО.
В пресс-службе МФК «Домашние деньги» на момент публикации не смогли оперативно прокомментировать ситуацию о дальнейших планах компании.
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