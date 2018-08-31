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На Московском тракте 1 и 2 сентября ограничат движение автотранспорта
31 август 2018 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. На трассе федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург 1-2 сентября будет ограничено транспортное движение в сторону уральской столицы, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
С 1 по 4 сентября по дороге будет ехать автопоезд с двумя адсорберами. Высота цистерн составляет 19,1 м. и диаметр — почти 6 м.
В этой связи 1 сентября трассу перекроют в районе 04.00-05.00 часов — с 352 по 342 км трассы и в районе 22.00-00.00 часов — с 338 по 336 км трассы. 2 сентября движение будет ограничено в районе 22.00-01.00 часов — с 290 по 285 км трассы.
С 1 по 4 сентября по дороге будет ехать автопоезд с двумя адсорберами. Высота цистерн составляет 19,1 м. и диаметр — почти 6 м.
В этой связи 1 сентября трассу перекроют в районе 04.00-05.00 часов — с 352 по 342 км трассы и в районе 22.00-00.00 часов — с 338 по 336 км трассы. 2 сентября движение будет ограничено в районе 22.00-01.00 часов — с 290 по 285 км трассы.
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