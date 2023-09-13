УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:54

В Свердловской области ограничат движение через трассу М-12

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. На нескольких участках трассы M-12 «Восток» в Свердловской области ограничат движение в связи с капремонтом на трассе «Екатеринбург — Пермь». Об этом уведомляет «Уралуправтодор».

«В связи с проведением работ в рамках капитального ремонта на автомобильной дороге «Пермь — Екатеринбург» на участке км 325 — км 326, съезд в г. Первоуральск будет перекрыт с 15.09.2025 по 17.09.2025. Движение будет осуществляться по разворотной петле», — сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

До этого на Пермском тракте между Ревдой и Екатеринбургом начался очередной ремонт полотна. Из-за дорожных работ в сторону Екатеринбурга можно ехать только по одной полосе. Ограничения будут действовать до 30 сентября.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.09.2023 На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург 13 и 14 сентября строители будут ограничивать движение в связи с ремонтом путепровода

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. На автодороге Р-242 Пермь — Екатеринбург 13 и 14 сентября строители будут ограничивать ...

16.05.2019 На трассе Пермь — Екатеринбург ограничат движение из-за работ по замене верхнего слоя покрытия

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. В Свердловской области на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург с 20 мая начнутся работы по ...

06.05.2019 На участках трассы Пермь — Екатеринбург из-за ремонтных работ введено ограничение движения

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. С 6 мая по 1 августа на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург будут проводиться работы по ...

31.08.2018 На Московском тракте 1 и 2 сентября ограничат движение автотранспорта

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. На трассе федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург 1-2 сентября будет ...

05.07.2018 В связи с проведением марафона 5 августа ограничат движение по участку автодороги Пермь — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. В связи с проведением легкоатлетического марафона «Европа — Азия» 5 августа 2018 года ...

Популярные новости
13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты
Архив новостей
Сентябрь 2025 (350)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.