В Свердловской области ограничат движение через трассу М-12

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. На автодороге Р-242 Пермь — Екатеринбург 13 и 14 сентября строители будут ограничивать ...16.05.2019 На трассе Пермь — Екатеринбург ограничат движение из-за работ по замене верхнего слоя покрытия
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. В Свердловской области на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург с 20 мая начнутся работы по ...06.05.2019 На участках трассы Пермь — Екатеринбург из-за ремонтных работ введено ограничение движения
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. С 6 мая по 1 августа на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург будут проводиться работы по ...31.08.2018 На Московском тракте 1 и 2 сентября ограничат движение автотранспорта
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. На трассе федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург 1-2 сентября будет ...05.07.2018 В связи с проведением марафона 5 августа ограничат движение по участку автодороги Пермь — Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. В связи с проведением легкоатлетического марафона «Европа — Азия» 5 августа 2018 года ...