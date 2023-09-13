В Свердловской области ограничат движение через трассу М-12

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. На нескольких участках трассы M-12 «Восток» в Свердловской области ограничат движение в связи с капремонтом на трассе «Екатеринбург — Пермь». Об этом уведомляет «Уралуправтодор».



«В связи с проведением работ в рамках капитального ремонта на автомобильной дороге «Пермь — Екатеринбург» на участке км 325 — км 326, съезд в г. Первоуральск будет перекрыт с 15.09.2025 по 17.09.2025. Движение будет осуществляться по разворотной петле», — сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».



До этого на Пермском тракте между Ревдой и Екатеринбургом начался очередной ремонт полотна. Из-за дорожных работ в сторону Екатеринбурга можно ехать только по одной полосе. Ограничения будут действовать до 30 сентября.