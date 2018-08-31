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УБРиР провел очередной мастер-класс по профориентации выпускников и воспитанников детских домов

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Уральский банк реконструкции и развития организовал очередной мастер-класс по профессиональной ориентации выпускников и воспитанников детских домов в рамках программы «Дети верят в чудо». В этот раз в качестве будущей профессии рассматривался блогинг, сообщили в пресс-службе УБРиР.



Теоретическая часть урока была посвящена обзору популярных социальных сетей. Специалисты школы программирования рассказали о специфике каждой из них, основных правилах интернет-продвижения, видах блогов и их монетизации. Затем участники прошли практические занятия.



«Анкетирование воспитанников детских домов подтверждает, что 80% свободного времени дети проводят в интернете, из них 75% просматривают и комментируют публикации популярных блогеров. В связи с этим можно отметить, что популярность блогинга как профессии получает все большее распространение. В рамках программы «Дети верят в чудо» мы стараемся идти в ногу со временем. Мы рады, что теперь ребята смогли взглянуть на блогинг не как на развлечение, а как на деятельность, которая способствует их творческой и профессиональной реализации», — отметила директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.

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