Новости дня
С помощью системы видеофиксации нарушений ПДД в Свердловской области взыскали более 1 млрд рублей штрафов
31 август 2018 (09:31)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. В 2017 году в Свердловской области при помощи работы средств фотовидеофиксации вынесено свыше 1,5 млн постановлений о нарушениях правил дорожного движения, сумма наложенных штрафов с которых составила более 1 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Из этой суммы в областной бюджет поступило около 700 млн руб. При этом расходы региональной казны на развитие системы фиксации в прошедшем году составили чуть больше 300 млн руб.
По итогам 2017 года на тех участках дорог, которые были оборудованы камерами, число аварий со смертельным исходом сократилось почти на 30% в сравнении с аналогичными периодами двух предыдущих лет.
На сегодняшний день областная система автоматической фиксации насчитывает 128 стационарных рубежей контроля и 67 передвижных комплексов, которые ежедневно расставляются в соответствии с дислокацией, разработанной Госавтоинспекцией, на основе свежего анализа произошедших ДТП.
В 2018 году количество комплексов увеличится на 26 единиц, а в 2019 году — еще на 50.
Из этой суммы в областной бюджет поступило около 700 млн руб. При этом расходы региональной казны на развитие системы фиксации в прошедшем году составили чуть больше 300 млн руб.
По итогам 2017 года на тех участках дорог, которые были оборудованы камерами, число аварий со смертельным исходом сократилось почти на 30% в сравнении с аналогичными периодами двух предыдущих лет.
На сегодняшний день областная система автоматической фиксации насчитывает 128 стационарных рубежей контроля и 67 передвижных комплексов, которые ежедневно расставляются в соответствии с дислокацией, разработанной Госавтоинспекцией, на основе свежего анализа произошедших ДТП.
В 2018 году количество комплексов увеличится на 26 единиц, а в 2019 году — еще на 50.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На Среднем Урале фотовидеорегистраторы зарегистрировали нарушений ПДД на 344 млн рублей
- Свердловский минтранс намерен расширить сеть фотовидеофиксации административных правонарушений
- Водителей Свердловской области c помощью видеокамер оштрафовали на 126,6 млн рублей
- В 2017 году в Свердловской области будет установлено 102 новых камеры для фиксации нарушений ПДД
- В этом году в Свердловской области будет установлено 80 комплексов автофиксации нарушений ПДД