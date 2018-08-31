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С помощью системы видеофиксации нарушений ПДД в Свердловской области взыскали более 1 млрд рублей штрафов

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. В 2017 году в Свердловской области при помощи работы средств фотовидеофиксации вынесено свыше 1,5 млн постановлений о нарушениях правил дорожного движения, сумма наложенных штрафов с которых составила более 1 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Из этой суммы в областной бюджет поступило около 700 млн руб. При этом расходы региональной казны на развитие системы фиксации в прошедшем году составили чуть больше 300 млн руб.



По итогам 2017 года на тех участках дорог, которые были оборудованы камерами, число аварий со смертельным исходом сократилось почти на 30% в сравнении с аналогичными периодами двух предыдущих лет.



На сегодняшний день областная система автоматической фиксации насчитывает 128 стационарных рубежей контроля и 67 передвижных комплексов, которые ежедневно расставляются в соответствии с дислокацией, разработанной Госавтоинспекцией, на основе свежего анализа произошедших ДТП.



В 2018 году количество комплексов увеличится на 26 единиц, а в 2019 году — еще на 50.

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