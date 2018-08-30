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Суд оштрафовал компанию «Марка» на 250 тыс. рублей за нарушения при экспертизе асбестовского «Водоканала»

30 август 2018 (14:48)

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО «Марка» на сумму 250 тыс. руб. за нарушения при проведении экспертизы объектов АО «Водоканал» в Асбесте, сообщает Свердловский областной суд.

Нарушения выявил Ростехнадзор. По данным надзорного ведомства, ООО «Марка» должно было провести экспертизу промышленной безопасности здания котельной очистных сооружений цеха канализационного хозяйства асбестовского предприятия.

В заключении, составленном организацией, Ростехназор обнаружил ряд недочетов. В частности, в экспертизе данные расчета площади легкосбрасываемых конструкций объекта не указаны, легкосбрасываемость конструкций расчетами не подтверждается. Изначально неправильно определена категория помещений здания котельной по взрывопожарной опасности с отнесением к группе Г (негорючие вещества), что не может быть исходя из опасных свойств природного газа, используемого в качестве топлива.

В отношении ООО «Марка» по итогам проверки было возбуждено административное дело по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ «Грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». Ленинский районный суд Екатеринбурга признал претензии к организации обоснованными и вынес постановление о штрафе.

«Защитник ООО «Марка» подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой ставил вопрос об изменении постановления судьи в части назначенного наказания, ходатайствуя о назначении приостановления деятельности юридического лица», — говорится в сообщении.

Свердловский облсуд оставил жалобу ответчика без удовлетворения.

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