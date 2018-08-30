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Суд оштрафовал компанию «Марка» на 250 тыс. рублей за нарушения при экспертизе асбестовского «Водоканала»

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО «Марка» на сумму 250 тыс. руб. за нарушения при проведении экспертизы объектов АО «Водоканал» в Асбесте, сообщает Свердловский областной суд.



Нарушения выявил Ростехнадзор. По данным надзорного ведомства, ООО «Марка» должно было провести экспертизу промышленной безопасности здания котельной очистных сооружений цеха канализационного хозяйства асбестовского предприятия.



В заключении, составленном организацией, Ростехназор обнаружил ряд недочетов. В частности, в экспертизе данные расчета площади легкосбрасываемых конструкций объекта не указаны, легкосбрасываемость конструкций расчетами не подтверждается. Изначально неправильно определена категория помещений здания котельной по взрывопожарной опасности с отнесением к группе Г (негорючие вещества), что не может быть исходя из опасных свойств природного газа, используемого в качестве топлива.



В отношении ООО «Марка» по итогам проверки было возбуждено административное дело по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ «Грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». Ленинский районный суд Екатеринбурга признал претензии к организации обоснованными и вынес постановление о штрафе.



«Защитник ООО «Марка» подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой ставил вопрос об изменении постановления судьи в части назначенного наказания, ходатайствуя о назначении приостановления деятельности юридического лица», — говорится в сообщении.



Свердловский облсуд оставил жалобу ответчика без удовлетворения.

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