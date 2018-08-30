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В июле 2018 года средняя стоимость упаковки лекарства в России составила 185,1 руб.

УрБК, Москва, 30.08.2018. В июле 2018 года средняя стоимость упаковки лекарства на розничном рынке в России составила 185,1 руб. Это на 0,8% меньше, чем месяцем ранее, подсчитали аналитики DSM Group.



В целом объем рынка в июле составил 75 млрд руб., это на 4,7% больше, чем годом ранее. За семь месяцев объем коммерческого рынка в рублевом эквиваленте вырос на 3,8% в годовом выражении.



Объем российского аптечного рынка биоактивных добавок (БАД) в стоимостном выражении в июле 2018 года уменьшился на 0,4% относительно июня, до 3,8 млрд руб. В натуральном выражении он сократился на 0,6%, до 22,9 млн упаковок. За месяц средневзвешенная цена упаковки БАД выросла на 0,2% и составила 166,9 руб.

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