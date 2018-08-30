Новости дня
Власти Екатеринбурга сохранили МУП «Золушка» в системе школьного питания
30 август 2018 (10:07)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. Екатеринбургское МУП «Золушка» останется поставщиком школьных обедов в новом учебном году. Об этом сообщает официальный портал города со ссылкой на председателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елену Чернышеву.
Всего в системе поставок школьного питания будут задействованы 16 участников: четыре муниципальных предприятия (школьно-базовые столовые № 11 и № 41, ЕМУП «Золушка» и Комбинат школьного питания), 11 обществ с ограниченной ответственностью и один индивидуальный предприниматель.
На обслуживании всех участников будут находиться 163 городские школы, в которых учатся 153 тыс. детей.
Напомним, в конце мая 2018 года прокуратура отчиталась о массовых нарушениях санитарного законодательства в ЕМУП «Золушка», которое обеспечивает школы питанием. В результате проверки были возбуждены административные дела в отношении семи заведующих производством (шеф-поваров) в школах Екатеринбурга и самом предприятии. В сумме их оштрафовали на 65 тыс. руб.
Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело из-за нарушений в МУП «Золушка» по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в городских школах наблюдается слабый контроль за качеством питания учащихся.
Всего в системе поставок школьного питания будут задействованы 16 участников: четыре муниципальных предприятия (школьно-базовые столовые № 11 и № 41, ЕМУП «Золушка» и Комбинат школьного питания), 11 обществ с ограниченной ответственностью и один индивидуальный предприниматель.
На обслуживании всех участников будут находиться 163 городские школы, в которых учатся 153 тыс. детей.
Напомним, в конце мая 2018 года прокуратура отчиталась о массовых нарушениях санитарного законодательства в ЕМУП «Золушка», которое обеспечивает школы питанием. В результате проверки были возбуждены административные дела в отношении семи заведующих производством (шеф-поваров) в школах Екатеринбурга и самом предприятии. В сумме их оштрафовали на 65 тыс. руб.
Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело из-за нарушений в МУП «Золушка» по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в городских школах наблюдается слабый контроль за качеством питания учащихся.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловский Роспотребнадзор указал на слабый контроль за школьным питанием в Екатеринбурге
- Свердловский Роспотребнадзор указал на слабый контроль за школьным питанием в Екатеринбурге
- СКР возбудил уголовное дело по признакам махинаций в екатеринбургском МУП «Золушка»
- СКР возбудил уголовное дело по признакам махинаций в екатеринбургском МУП «Золушка»
- Администрация Екатеринбурга приватизирует муниципальные предприятия школьного питания