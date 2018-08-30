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Власти Екатеринбурга сохранили МУП «Золушка» в системе школьного питания

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. Екатеринбургское МУП «Золушка» останется поставщиком школьных обедов в новом учебном году. Об этом сообщает официальный портал города со ссылкой на председателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елену Чернышеву.



Всего в системе поставок школьного питания будут задействованы 16 участников: четыре муниципальных предприятия (школьно-базовые столовые № 11 и № 41, ЕМУП «Золушка» и Комбинат школьного питания), 11 обществ с ограниченной ответственностью и один индивидуальный предприниматель.



На обслуживании всех участников будут находиться 163 городские школы, в которых учатся 153 тыс. детей.



Напомним, в конце мая 2018 года прокуратура отчиталась о массовых нарушениях санитарного законодательства в ЕМУП «Золушка», которое обеспечивает школы питанием. В результате проверки были возбуждены административные дела в отношении семи заведующих производством (шеф-поваров) в школах Екатеринбурга и самом предприятии. В сумме их оштрафовали на 65 тыс. руб.



Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело из-за нарушений в МУП «Золушка» по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».



Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в городских школах наблюдается слабый контроль за качеством питания учащихся.

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