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ФНС России получила право замораживать счета предпринимателей за неуплату страховых взносов

УрБК, Москва, 30.08.2018. Федеральная налоговая служба (ФНС) России получила право замораживать счета предпринимателей (юридических и физических лиц), которые не представили налоговикам расчеты по страховым взносам. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ вступают в силу 30 августа 2018 года.



«Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено. Никаких изменений законодательства в НК РФ по данному вопросу не вносилось», — сообщили РИА «Новости» в ФНС России. В ведомстве отметили, что никаких новых полномочий в отношении счетов физлиц для налоговиков закон не предусматривает.



Налоговики сейчас уже имеют право замораживать счета работодателей, если они вовремя не представили им декларации по подоходному налогу.



«Изменения, внесенные в статью 76 Налогового кодекса, распространяют существующий порядок приостановления операций по счетам налогоплательщика в связи с непредставлением налоговых деклараций в установленный срок, на новый документ, а именно — расчет по страховым взносам», — пояснили в ФНС.



ФНС осуществляет администрирование обязательных страховых взносов в ПФР с 2017 года. До этого этим занимался Пенсионный фонд. При этом налоговикам удалось в прошлом году увеличить сумму собранных страховых взносов почти на 500 млрд руб.

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