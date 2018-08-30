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ФНС России получила право замораживать счета предпринимателей за неуплату страховых взносов
30 август 2018 (09:05)
УрБК, Москва, 30.08.2018. Федеральная налоговая служба (ФНС) России получила право замораживать счета предпринимателей (юридических и физических лиц), которые не представили налоговикам расчеты по страховым взносам. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ вступают в силу 30 августа 2018 года.
«Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено. Никаких изменений законодательства в НК РФ по данному вопросу не вносилось», — сообщили РИА «Новости» в ФНС России. В ведомстве отметили, что никаких новых полномочий в отношении счетов физлиц для налоговиков закон не предусматривает.
Налоговики сейчас уже имеют право замораживать счета работодателей, если они вовремя не представили им декларации по подоходному налогу.
«Изменения, внесенные в статью 76 Налогового кодекса, распространяют существующий порядок приостановления операций по счетам налогоплательщика в связи с непредставлением налоговых деклараций в установленный срок, на новый документ, а именно — расчет по страховым взносам», — пояснили в ФНС.
ФНС осуществляет администрирование обязательных страховых взносов в ПФР с 2017 года. До этого этим занимался Пенсионный фонд. При этом налоговикам удалось в прошлом году увеличить сумму собранных страховых взносов почти на 500 млрд руб.
«Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено. Никаких изменений законодательства в НК РФ по данному вопросу не вносилось», — сообщили РИА «Новости» в ФНС России. В ведомстве отметили, что никаких новых полномочий в отношении счетов физлиц для налоговиков закон не предусматривает.
Налоговики сейчас уже имеют право замораживать счета работодателей, если они вовремя не представили им декларации по подоходному налогу.
«Изменения, внесенные в статью 76 Налогового кодекса, распространяют существующий порядок приостановления операций по счетам налогоплательщика в связи с непредставлением налоговых деклараций в установленный срок, на новый документ, а именно — расчет по страховым взносам», — пояснили в ФНС.
ФНС осуществляет администрирование обязательных страховых взносов в ПФР с 2017 года. До этого этим занимался Пенсионный фонд. При этом налоговикам удалось в прошлом году увеличить сумму собранных страховых взносов почти на 500 млрд руб.
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