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РСПП предложил снизить страховые взносы для граждан предпенсионного возраста до 14-15%

УрБК, Москва, 29.08.2018. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил правительству РФ снизить страховые взносы за сотрудников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров с действующих 30% до 14-15%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу РСПП Александра Шохина.



При этом глава союза не верит, что Минфин согласится на предложение РСПП, однако намерен пытаться убедить ведомство.



«Надо взять за точку отсечения нынешние возрастные группы выхода на пенсию 55-60 лет, и для них снизить страховые взносы. Тогда у работодателя будет не только палка, кнут, но и какой-то пряник. Причем это снижение не на 2-3 процентных пункта, а приравнять эту категорию к айтишникам, работникам инновационных центров типа «Сколково» и так далее. И суммарный страховой взнос не должен превышать 14–15%, на наш взгляд», — пояснил А. Шохин.



Сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения озвучил свои предложения по смягчению пенсионной реформы. В частности, он предложил повысить возраст выхода на пенсию женщинам до 60 лет, а не до 63 лет, как предлагало правительство, также установить на переходный период предпенсионный возраст для граждан за пять лет до выхода на пенсию.

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