Новости дня
Синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области в конце августа
29 август 2018 (17:14)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. В конце рабочей недели местами в Свердловской области ожидаются заморозки, предупредили синоптики Уральского Гидрометцентра.
«Ночью и утром 31 августа — 1 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-4°С», ― сообщают в Уральском УГМС.
«Ночью и утром 31 августа — 1 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-4°С», ― сообщают в Уральском УГМС.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области синоптики прогнозируют заморозки в воздухе и на почве
- Синоптики прогнозируют заморозки в Челябинской области
- В Свердловской области метеорологи ожидают ночные и утренние заморозки
- МЧС предупредило о заморозках в Свердловской области
- В Свердловской области прогнозируются заморозки и высокая пожарная опасность