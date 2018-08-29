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Синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области в конце августа

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. В конце рабочей недели местами в Свердловской области ожидаются заморозки, предупредили синоптики Уральского Гидрометцентра.



«Ночью и утром 31 августа — 1 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-4°С», ― сообщают в Уральском УГМС.

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