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УБРиР подключил Apple Pay своим клиентам-держателям карт Mastercard

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. Держатели карт Mastercard, выпущенных Уральским банком реконструкции и развития, получили возможность пользоваться Apple Pay, сообщает пресс-служба УБРиР.



Для настройки Apple Pay клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту Mastercard через приложение Wallet. Расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.



Apple Pay разработана с учетом современных требований к безопасности средств и конфиденциальности данных клиента. При добавлении любой банковской карты в Apple Pay ее номер не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.



Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. При оплате покупок в приложениях или в Safari Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Apple Pay можно пользоваться в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

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