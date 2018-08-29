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Предприятие «Уральская бумага» задолжало работникам свыше 1,5 млн рублей по зарплате

29 август 2018 (13:45)

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. В Свердловской области ЗАО «Уральская бумага» задолжало работникам предприятия свыше 1,5 млн руб. по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным надзорного органа, задолженность образовалась перед 66 работниками по зарплате с июня по август 2018 года. При этом с 29 июня 2018 года предприятие перестало производить товары.

Сейчас прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате в размере более 1,1 млн руб. Кроме того, за нарушение трудового законодательства гендиректора предприятия дважды в 2018 году привлекали к административной ответственности, а суд дисквалифицировал его на 1,5 года.

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