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Предприятие «Уральская бумага» задолжало работникам свыше 1,5 млн рублей по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. В Свердловской области ЗАО «Уральская бумага» задолжало работникам предприятия свыше 1,5 млн руб. по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



По данным надзорного органа, задолженность образовалась перед 66 работниками по зарплате с июня по август 2018 года. При этом с 29 июня 2018 года предприятие перестало производить товары.



Сейчас прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате в размере более 1,1 млн руб. Кроме того, за нарушение трудового законодательства гендиректора предприятия дважды в 2018 году привлекали к административной ответственности, а суд дисквалифицировал его на 1,5 года.

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