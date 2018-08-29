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Западно-Сибирская ТЭЦ отмечает 55-летие

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. Крупнейшая телоэлектроцентраль в Кузбассе — Западно-Сибирская ТЭЦ отмечает 55-летний юбилей. ЗапсибТЭЦ обеспечивает электроэнергией промышленную площадку ЕВРАЗ ЗСМК и теплом жилые кварталы Заводского и Новоильинского районов Новокузнецка. Об этом сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.



За 55 лет ЗапсибТЭЦ выработала более 142 млрд кВтч, что в пять раз превышает годовую потребность всей Кемеровской области в электроэнергии, а также более 140 млн Гкал тепловой энергии — таким объемом тепла можно согревать весь Новокузнецк в течение 20 лет.



ЗапсибТЭЦ регулярно обновляет оборудование, проводит капитальные ремонты, ежегодно вкладывает значительные средства в подготовку оборудования к прохождению осенне-зимнего периода, реализует природоохранные проекты. В 2017 году на станции после реконструкции запустили котел № 9. Агрегат перевели с угля на использование коксового и доменного газов, это позволило предприятию на 10% увеличить производство тепло- и электроэнергии, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду. На Береговой насосной станции — водозаборном сооружении ЗапсибТЭЦ — запущено в работу современное рыбозащитное устройство, которое предотвратит гибель рыбы при попадании в водозаборный ковш. В настоящее время на станции реконструируют электрофильтры котла №7, что позволит снизить выбросы золы от сжигания угля в атмосферу.



Теплоэлектроцентраль — опасный производственный объект, поэтому компания вкладывает значительные средства в реализацию мероприятий, повышающих безопасность станции. Особое внимание уделяется взрыво- и пожаробезопасности. На ТЭЦ установлены системы контроля, защиты и блокировок, которые позволяют без вмешательства человека реагировать на внештатную ситуацию. Поступающее на станцию топливо тщательно проверяется, чтобы исключить самопроизвольный взрыв или горение. На теплоэлектроцентрали функционирует специально разработанная система тренажёрной подготовки персонала, регулярно проводятся противоаварийные тренировки. Кроме того, сотрудники ЗапсибТЭЦ участвуют и становятся победителями корпоративных и всероссийских соревнований профессионального мастерства среди энергетиков.



Строительство теплоэлектроцентрали началось в 1959 году. Оно велось ускоренными темпами, от своевременного запуска станции зависел дальнейший пуск подразделений комбината. 22 августа 1963 года промышленный ток ТЭЦ ЗСМК пошел в электросеть. Сегодня Западно-Сибирская ТЭЦ включает шесть цехов: цех топливоподачи, котельный, турбинный, электрический, химический, цех ремонта тепловой автоматики и средств измерения. Мощность ЗапсибТЭЦ — 600 МВт/час. Отпуск тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения составляет более 1300 Гкал/час.

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