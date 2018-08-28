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В Екатеринбурге до 10 сентября продлили срок ремонта улицы Военной
28 август 2018 (13:22)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. В Екатеринбурге продлен дорожный ремонт двух улиц — Военной и Гражданской, следует из сообщения на сайте городской администрации.
В частности, ремонт участка улицы Военной от пересечения с Дорожной до Патриса Лумумбы будет продлен до 10 сентября. Для пассажиров общественного транспорта подрядчик ООО «Региональное ДРСУ» организовал в этом районе три временных остановки автобусов — на пересечениях улиц Зенитчиков и Палисадная (при следовании в сторону Военной), на перекрестке улиц Зенитчиков и Братской (при следовании как в направлении Палисадной, так и в направлении Военной) и на пересечении Военной и Патриса Лумумбы (при следовании по оси действующего участка Военной к Агрономической).
Движение транспорта на улице Гражданской на участке от Челюскинцев до дома № 11 по Гражданской будет ограничено до 31 октября. Здесь работы продлены в рамках реконструкции Макаровского моста. Перенос срока связан с большим объемом коммуникаций, которые надо переложить.
В частности, ремонт участка улицы Военной от пересечения с Дорожной до Патриса Лумумбы будет продлен до 10 сентября. Для пассажиров общественного транспорта подрядчик ООО «Региональное ДРСУ» организовал в этом районе три временных остановки автобусов — на пересечениях улиц Зенитчиков и Палисадная (при следовании в сторону Военной), на перекрестке улиц Зенитчиков и Братской (при следовании как в направлении Палисадной, так и в направлении Военной) и на пересечении Военной и Патриса Лумумбы (при следовании по оси действующего участка Военной к Агрономической).
Движение транспорта на улице Гражданской на участке от Челюскинцев до дома № 11 по Гражданской будет ограничено до 31 октября. Здесь работы продлены в рамках реконструкции Макаровского моста. Перенос срока связан с большим объемом коммуникаций, которые надо переложить.
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