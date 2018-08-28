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Главврача районной больницы в Ачите оштрафовали на 15 тыс. рублей за долгий выезд бригады «скорой помощи»

28 август 2018 (11:17)

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. Главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» оштрафовали на 15 тыс. руб. за превышение времени прибытия бригады скорой медицинской помощи к пациенту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

С жалобой в надзорный орган обратилась местная жительница, которая ждала врачей после вызова скорой более 20 минут.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес главного врача с требованием устранить нарушение законодательства, а также возбудила в отношении него административное дело по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, если такая лицензия обязательна».

Мировой судья судебного участка № 5 Красноуфимского судебного района Свердловской области по материалам прокурорской проверки оштрафовал главного врача больницы на 15 тыс. руб. Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Согласно сайту ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», должность главврача занимает Олег Шахбанов.

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