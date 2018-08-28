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Главврача районной больницы в Ачите оштрафовали на 15 тыс. рублей за долгий выезд бригады «скорой помощи»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. Главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» оштрафовали на 15 тыс. руб. за превышение времени прибытия бригады скорой медицинской помощи к пациенту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



С жалобой в надзорный орган обратилась местная жительница, которая ждала врачей после вызова скорой более 20 минут.



По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес главного врача с требованием устранить нарушение законодательства, а также возбудила в отношении него административное дело по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, если такая лицензия обязательна».



Мировой судья судебного участка № 5 Красноуфимского судебного района Свердловской области по материалам прокурорской проверки оштрафовал главного врача больницы на 15 тыс. руб. Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован.



Согласно сайту ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», должность главврача занимает Олег Шахбанов.

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