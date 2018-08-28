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В Группе ММК снова определят лучшую семью металлургов

УрБК, Магнитогорск, 28.08.2018. В Группе компаний Магнитогорского металлургического комбината вновь стартует традиционный конкурс «Семья металлургов-2018». Об этом сообщает пресс-служба организации.



В конкурсе, организованном первичной профсоюзной организацией Группы ММК, принимают участие семьи членов профсоюза, в которых воспитываются не менее двух детей.



«Цели мероприятия — повышение престижа и значение семьи и семейных ценностей в социально-экономическом развитии общества, формирование духовного единства семьи, организация активного семейного отдыха. Кроме того, конкурс послужит задачам эстетического воспитания и духовного обогащения подрастающего поколения в семейном кругу, а также пропаганды здорового образа жизни», — рассказали в пресс-службе.



Конкурс проводится в два этапа. Первый — отборочный тур — пройдет с 1 по 20 сентября в структурных подразделениях. Для участия в конкурсе необходимо до 20 сентября подать в оргкомитет анкету-заявку. Второй этап — финал — состоится 23 ноября 2018 года.



Откроет его программу по традиции визитная карточка семьи «Мой край родной, мой завод, моя семья». Участникам необходимо подготовить презентацию своей семьи в творческой форме (песня, танец, элементы КВН, фото или видеопрезентация). Также семьи примут участие в фотоконкурсе «Я, мой дом, моя семья», куда необходимо представить цветные фотографии формата А4. Среди номинаций конкурса — «Улыбнитесь, я снимаю» (фото, отражающие эмоциональные моменты семейной жизни), «Самое смешное фото» (смешное фото из жизни семьи), «Автопортрет» (фото автора).



Помимо этого, в программе мероприятия выставка поделок, ярмарка талантов и других результатов совместного семейного труда (домашняя заготовка); песни, частушки, пословицы, поговорки, посвященные семье.



Оценивать выступления участников будет жюри, в состав которого входят представители профкома и работники учреждений культуры. Участники конкурса будут награждены ценными подарками, призами и дипломами профсоюзного комитета. Победитель конкурса примет участие в отраслевой встрече «Семья металлургов-2018» в Москве.



«В прошлом году победителями комбинатского конкурса стали сразу три семьи — Домаревых, Птицыных и Мурзабаевых. В первые дни 2018 года они приняли участие в заключительной отраслевой встрече «Семья металлургов», организатором которой выступает Центральный совет ГМПР и Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав», и стали настоящими триумфаторами общероссийского конкурса, одержав победу нескольких номинациях», — отмечают в пресс-службе.

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