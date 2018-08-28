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В Екатеринбурге снесли кафе рядом с ТЦ «Ботаника-молл» ради строительства храма
28 август 2018 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. В Екатеринбурге предпринимателя обязали демонтировать кафе и цветочный киоск неподалеку от ТЦ «Ботаника-молл» ради строительства храма. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
По данным ведомства, речь идет об участке площадью 250 кв. м. на улице 8 Марта. Суд обязал индивидуального предпринимателя-владельца кафе и павильона демонтировать сооружения, чтобы не препятствовать местной религиозной организации «Православный приход храма Воскресения Христова г. Екатеринбурга» пользоваться землей, однако он не исполнил решение суда в срок.
Тогда судебные приставы составили в отношении предпринимателя административные протоколы и трижды оштрафовали. После этого ИП за свой счет под контролем судебных приставов демонтировал указанные объекты. Однако за неудовлетворение требований исполнительных производств с него все равно взыскали дополнительный сбор в 5 тыс. руб.
По данным ведомства, речь идет об участке площадью 250 кв. м. на улице 8 Марта. Суд обязал индивидуального предпринимателя-владельца кафе и павильона демонтировать сооружения, чтобы не препятствовать местной религиозной организации «Православный приход храма Воскресения Христова г. Екатеринбурга» пользоваться землей, однако он не исполнил решение суда в срок.
Тогда судебные приставы составили в отношении предпринимателя административные протоколы и трижды оштрафовали. После этого ИП за свой счет под контролем судебных приставов демонтировал указанные объекты. Однако за неудовлетворение требований исполнительных производств с него все равно взыскали дополнительный сбор в 5 тыс. руб.
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