Новости дня
Руководитель РЖД предложил отказаться от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям
27 август 2018 (17:40)
УрБК, Москва, 27.08.2018. Руководитель ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров предложил отказаться от выплат дивидендов владельцам обыкновенных акций корпорации. Как сообщает ТАСС, свою инициативу О. Белозеров высказал на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.
Как полагает глава ОАО «РЖД», выплаты следует сохранить только по привилегированным акциям. По словам Олега Белозерова, удержанные с обыкновенных акций средства будут направлены на инвестиционные проекты, утвержденные правительством РФ.
По оценке руководителя ООО «РЖД», объем инвестиционной программы перевозчика до 2025 года составит 7 трлн руб.
Как полагает глава ОАО «РЖД», выплаты следует сохранить только по привилегированным акциям. По словам Олега Белозерова, удержанные с обыкновенных акций средства будут направлены на инвестиционные проекты, утвержденные правительством РФ.
По оценке руководителя ООО «РЖД», объем инвестиционной программы перевозчика до 2025 года составит 7 трлн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ОАО «Уралхиммаш» намерено отказаться от выплаты дивидендов за 2011 год
- ОАО «Свердловская энергосервисная компания» намерено отказаться от выплаты дивидендов за 2010 год
- ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» (УГМК) намерено отказаться от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям
- Акционеры ОАО «Уралавтоприцеп» отказались от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям
- ОАО «НОМОС-БАНК» намерено отказаться от выплаты дивидендов за 2009 год