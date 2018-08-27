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В Свердловской области за пять лет сборы по договорам страхования имущества снизились на 16,5%

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. Количество заключенных договоров страхования имущества в Свердловской области выросло почти в два раза с 2013 по 2017 год — до 1,6 млн ед. В I квартале 2018 года показатель составил 416,4 тыс. ед., сообщает пресс-служба проекта «Страхование: Общественная экспертиза» со ссылкой на данные Банка России.



По прогнозам экспертов, по итогам 2018 года объем собранных страховщиками премий по страхованию имущества в Свердловской области составит около 7,8 млрд руб., увеличившись на 1-2% по отношению к 2017 году. При этом сборы по страхованию имущества юридических лиц продолжат падать из-за сокращения расходов компаний на страхование, по сохраняющейся тенденции последних лет. Объем премий по страхованию имущества физических лиц, напротив, ожидает рост из-за повышения интереса граждан к таким полисам.



По данным Банка России, с 2013 по 2017 год сборы по этому виду страхования в Свердловской области снизились на 16,5%, до 7,68 млрд руб. При этом за 2017 год этот показатель показал незначительный рост — на 1,1% (по сравнению с 2016 годом). Таким образом, жители Свердловской области стали оформлять полисы страхования имущества в два раза чаще, чем в 2013 году, и при этом дешевле. В 2018 году эксперты прогнозируют дальнейший рост числа таких договоров в регионе.



Выплаты по страхованию имущества в Свердловской области за 2017 год снизились на 10,7% (с 2016 года). Однако по итогам I квартала 2018 года страховые компании уже выплатили жителям региона 532 млн руб. по страхованию имущества.



«Примечательно, что, несмотря на огромный рост числа договоров в 2016 году, объем премий по страхованию имущества в Свердловской области остался на том же уровне, что и во время кризиса, продемонстрировав небольшое снижение. В 2017 году количество договоров снова значительно выросло, а сборы показали рост лишь в 1%. Это говорит о том, что компании постоянно снижают цены на полисы страхования имущества, и это привлекает все больше клиентов», — говорит эксперт проекта Игорь Моржаретто.



По его словам, ежегодное увеличение числа договоров страхования имущества — это общероссийский тренд. В 2017 году число заключенных договоров страхования имущества в РФ выросло на 25% и составило 79,4 млн штук (против 63,5 млн договоров по итогам 2016 года).

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