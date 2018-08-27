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В Новоуральске будут судить директора УК «Санаторий Зеленый мыс» за невыплату 5,5 млн рублей зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. Прокуратура Новоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Управляющая компания «Санаторий Зеленый мыс». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности, руководителем организации».



По версии следствия, обвиняемая занимала пост директора ООО «УК «Санаторий Зеленый мыс» с 2015 года. В ее обязанности входило руководство текущей деятельностью предприятия, организация ведения бухгалтерского учета и хозяйственных операций.



В период с января 2016 года по июнь 2017 года обвиняемая не выплачивала заработную плату 96 сотрудникам санатория на сумму свыше 5,5 млн руб. Денежные средства предприятия она направляла для решения текущих финансовых вопросов, связанных с деятельностью организации, в основном для расчета с контрагентами.



Дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 1 Новоуральского судебного района. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

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