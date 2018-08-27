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Воспитанников детских домов Екатеринбурга обучат профессиональному блогингу

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2018. В Екатеринбурге стартует проект по профессиональной ориентации выпускников и воспитанников детских домов. Проект проходит в рамках федеральной благотворительной программы Уральского банка реконструкции и развития «Дети верят в чудо». Об этом сообщает пресс-служба банка.



Опытные преподаватели-практики помогут ребятам расширить и углубить свои знания в области интернета. Лекцию и мастер-класс по блогингу проведут специалисты одной из школ программирования для детей. Воспитанники двух екатеринбургских детских домов под руководством специалистов разберутся в базовых вопросах блогосферы, рассмотрят особенности различных социальных сетей и варианты продвижения в каждой из них. На практической части ребята будут самостоятельно составлять сценарий для видеоролика, разберутся в самом процессе съемки. Эксперты расскажут, с каких ракурсов правильно производить съемку, как выставить свет и записывать звук. На готовом примере ребята разберутся в процессе производства видеороликов, узнают про удобные программы монтажа и многое другое.



«Согласно исследованиям ВЦИОМ, 91% активных пользователей соцсетей составляет молодежь, которая использует их в основном в развлекательном формате. Более 70% из них интересуются блогингом. В рамках программы «Дети верят в чудо» мы рады помочь ребятам реализовать свой творческий потенциал и одновременно с этим научить их грамотно выстраивать взаимодействие в интернете. Этот мастер-класс позволит ребятам расширить кругозор, приобрести базовые знания и полезные навыки по блогингу, которые пригодятся им в самостоятельной жизни», — отметила директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.



«Ранее наши ребята принимали участие в очень полезной для них юридической лекции, после чего они выразили горячее желание узнать побольше о другой профессиональной области — блогсфере. Наши воспитанники проводят 80% свободного времени в интернете, уделяя большое внимание развлекательному контенту, поэтому эта тема их очень интересует. Программа «Дети верят в чудо» позволит ребятам взглянуть на их увлечения с практической точки зрения. Возможно, для кого-то из них блогинг станет способом профессиональной и творческой реализации», — прокомментировал директор центра социальной помощи семье и детям «Каравелла» Ольга Молокова.



Федеральная благотворительная программа УБРиР «Дети верят в чудо» разработана экспертами банка совместно с профессиональными педагогами и включает в себя проекты по коммунальной, потребительской, юридической грамотности, планированию бюджета, профессиональной ориентации и другим направлениям. Лекции по блогосфере уже состоялись для детей из челябинских и пермских детских домов. Мероприятие в Екатеринбурге завершит цикл лекций о блогинге. В новом учебном году ребят ждут новые проекты по более детальной профессиональной ориентации. На сегодняшний день обучение по программе социализации прошли сотни воспитанников детских домов из Пермского края, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

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