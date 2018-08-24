Туроператоры: игра на выбывание

«Высокий» сезон 2018 года на российском туристическом рынке обострил проблему рентабельности туроператоров в сегменте зарубежного туризма. В течение весны и лета целый ряд компаний прекратили свою деятельность и либо формально покинули бизнес, либо остались в качестве агентов. Последней из них на сегодняшний день стало екатеринбургское ООО «ТК «Фонд Мира»: данный бренд более 20 лет представлен на рынке, однако сегодня организация вынуждена отказаться от самостоятельного формирования туров.Напомним, с начала текущего сезона туроператорскую деятельность прекратили DSBW tours, «Матрешка-Тур», «ТК «Интрэвел Столешники»: каждая из этих компаний оставила после себя некоторое число туристов, чьи права были нарушены. Вчера стало известно об уходе из данного сегмента рынка екатеринбургской ТК «Фонд Мира» и московской «Веди ТУР Элит». Но наиболее серьезный удар по отрасли нанесло аннулирование путевок компании «Натали Турс»: число пострадавших россиян эксперты оценивают уже в 30 тыс. человек, из них около 2,5 тыс. — жители Свердловской области.По словам экспертов, одна из проблем заключается в том, что объем туроператорской деятельности большей части этих компаний был невелик, и исполнять все предусмотренные законом финансовые обязательства для них оказалось нерентабельно. В частности, такая ситуация сложилась в ТК «Фонд Мира».«Что касается «Фонда Мира», поскольку финансовая нагрузка на туроператоров в России велика, а объем продаж самостоятельно сформированных туров у них остается небольшим, компании нет смысла создавать свой турпродукт и делать все необходимые платежи. Поэтому в данном случае вполне понятно ее решение продолжить работу в качестве агента», — отмечает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.Альтернативой уходу в агентский сегмент для подобных компаний стали «серые» продажи собственного турпродукта. Как сообщил УрБК общественный уполномоченный по защите прав туристов в Свердловской области Вадим Винер, в Екатеринбурге так работает целый ряд организаций, и своевременные меры в их отношении никто не принимает.«Я только в Екатеринбурге нашел несколько незаконных туроператоров. Например, одна компания организует автобусные туры в Китай. Ее ответственность перед потребителем вообще никак не застрахована. Я добивался возбуждения уголовного дела, но пока Следственный комитет только сообщил, что взял ситуацию на контроль. Никакие реальные меры на сегодняшний день не приняты», — пояснил эксперт.Что касается организаций, продолжающих официально осуществлять туроператорскую деятельность, для них способом сократить затраты стало занижение объемов услуг, позволяющее уменьшить размер страховых взносов и платежей в фонды ассоциации «Турпомощь». Здесь примером может служить «Натали Турс», размер невыполненных обязательств которой оценивается в 1,5 млрд руб., а совокупный объем фингарантий — в 156 млн руб.«Если посмотреть в открытых источниках, на какую сумму туроператоры, в том числе из пятерки основных, страхуют ответственность, видно, что практически никто не застраховал ее в соответствии с реальным объемом услуг. И Ростуризм об этом знает, но молчит. Компании и так работают в убыток, потому и банкротятся. Если они отвлекут такие деньги из бизнеса, вся отрасль рухнет. Даже «Натали Турс», которая держала около 0,5% рынка, должна была застраховаться на миллиарды. Тогда ведущие операторские организации должны платить десятки миллиардов, но этого не происходит», — пояснил член координационного совета по туризму при администрации Екатеринбурга Олег Хигер.По его словам, в результате система защиты прав туристов в России остается неэффективной. Все меры, которые сегодня принимает Ростуризм, носят лишь «косметический» эффект. И в перспективе ситуация может только усугубиться.«Чтобы компании платили все установленные взносы, им нужны продажи. Но население России продолжает нищать. Увеличение налогов, повышение пенсионного возраста, падение рубля и прочие факторы в экономике говорят о том, что предпосылок к росту и даже равновесию нет. Это касается и туристического рынка. Надувается «пузырь», который рано или поздно может лопнуть. Спрос на зарубежные туры снизится еще больше, и опасность разорения будет угрожать даже ведущим компаниям», — полагает Олег Хигер.Впрочем, определенные надежды эксперты связывают с введением электронной путевки в том случае, если законодательно будет прописана необходимость страховать каждый тур. Однако примет ли данное изменение Госдума, пока неизвестно, как и не уточняются и сроки введения обязательной электронной путевки. То есть в ближайшей перспективе российским туристам не стоит рассчитывать на гарантированное сохранение их прав.