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ММК вложит в очистные сооружения на шахте «Костромовская» 310 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 24.08.2018. На шахте «Костромовская», входящей в ООО «ММК-Уголь» и отмечающей в эти дни свое десятилетие, введены в эксплуатацию очистные сооружения. На церемонии открытия присутствовал врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



На первом этапе в 2018 году предполагается увеличение доочистки сточных вод по взвешенным веществам до 405 куб. м. в час (вместо 300-400 куб. м. в час). На втором — в 2019 году — объем доочистки вырастет до 575 куб. м. в час, в 2021 году показатели сточных вод будут соответствовать нормативам. Инвестиции ООО «ММК-Уголь» в многоэтапный проект составят более 310 млн руб.

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