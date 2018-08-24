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Официальный курс доллара США снизился на 73 коп., евро — на 84 коп.

УрБК, Москва, 24.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 августа 2018 года. Курс долл. США снизился на 73,48 коп., до 67,79 руб., курс евро — на 84,30 коп., до 78,40 руб.

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