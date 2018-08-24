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Аренда квартир в Екатеринбурге за год подорожала на 9,4%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. Стоимость аренды квартир в Екатеринбурге на конец августа 2018 года увеличилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в данных N1.RU.



Средняя цена за аренду жилплощади в городе составила 19,7 тыс. руб. в месяц. В частности, за однокомнатные квартиры владельцы в среднем запрашивают 16,8 тыс. руб. в месяц. В августе 2017 года цена на данную категорию составляла 16 тыс. руб. Двухкомнатные квартиры подорожали на 9,8% — до 21,3 тыс. руб.



Отмечается, что за указанный период на рынке увеличилась доля квартир, сдаваемых по цене от 50 тыс. руб. в месяц. В N1.RU предположили, что рост объема предложений может быть связан с активным ипотечным кредитованием.

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