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В Верхней Пышме МУП «Водоканал» допустило 16 нарушений природоохранного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО в ходе плановой проверки МУП «Водоканал» выявил 16 нарушений требований природоохранного законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Среди выявленных нарушений два — в области использования и охраны водных объектов, тринадцать — в сфере геологического надзора и охраны недр, одно — в области исчисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.



По результатам проверки выдано 14 предписаний об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований.

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