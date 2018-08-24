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В Верхней Пышме МУП «Водоканал» допустило 16 нарушений природоохранного законодательства
24 август 2018 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО в ходе плановой проверки МУП «Водоканал» выявил 16 нарушений требований природоохранного законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Среди выявленных нарушений два — в области использования и охраны водных объектов, тринадцать — в сфере геологического надзора и охраны недр, одно — в области исчисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
По результатам проверки выдано 14 предписаний об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований.
Среди выявленных нарушений два — в области использования и охраны водных объектов, тринадцать — в сфере геологического надзора и охраны недр, одно — в области исчисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
По результатам проверки выдано 14 предписаний об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований.
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