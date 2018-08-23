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«МегаФон» инвестирует более 110 млн рублей в цифровизацию Республики Коми

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. В I квартале 2019 года в 20 труднодоступных населенных пунктах Республики Коми появится надежная мобильная связь и быстрый интернет. Сумма инвестиций компании «МегаФон» в развитие региона превысит 110 млн руб., сообщает пресс-служба оператора связи.



Правительство Республики Коми и оператор цифровых возможностей «МегаФон» договорились о совместной реализации инвестиционных проектов в сфере развития связи. Чтобы повысить доступность мобильных услуг, в удаленных и труднодоступных районах Коми запланирована масштабная телеком-стройка. Надежную голосовую связь и интернет обеспечат для 5 тыс. жителей сел Корткероского, Усть-Цилемского, Княжпогосткого, Троицко-Печорского и Прилузского районов, а также на территории социально-значимых объектов региона — больниц, школ, госведомств.



Для более мощного покрытия сети инженеры «МегаФона» установят компактные базовые станции. Оборудование обеспечит уверенный прием связи в местах с низким или отсутствующим мобильным сигналом. Там, где ранее не было доступа к интернету, сеть оператора станет «пропуском» к получению электронных государственных и муниципальных услуг прямо из дома.



«Наша задача — чтобы даже самые отдаленные населенные пункты не чувствовали себя оторванными от цифрового пространства. Для этого в 2017 году мы с компанией «МегаФон» реализовали проекты по устранению цифрового неравенства, обеспечив жителей сел Казлук и Донаель услугами связи. В этом году в зоне действия сети окажутся территории с населением от 60 человек», — отметила первый председатель правительства Республики Коми Лариса Максимова.



Сегодня в зоне покрытия сети «МегаФон» проживает почти 800 тысяч человек — 95% жителей региона.



«Республика Коми — регион со сложными географическими и климатическими условиями. Вопрос доступности цифровых услуг для жителей отдаленных сел крайне актуален. До конца этого года мы планируем инвестировать в развитие сети свыше 110 млн руб. Так, мы закладываем фундамент для дальнейшей цифровизации региона. Ведь именно надежная связь и наличие телеком-инфраструктуры позволят внедрить новые цифровые сервисы в городах и селах. Поддержка руководства республики станет важной основой для реализации этих планов», — подчеркнул директор Уральского филиала компании «МегаФон» Валерий Величко.

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